Modern sanat yine "Bu nasıl sanat" dedirtti: Buz kalıplarıyla ilginç hareketler

Modern sanat adı altında yapılan birbirinden ilginç etkinlikler gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer görüntüler Arjantin'de bir sanat müzesinden. Paylaşılan görüntülerde performans sanatçıları yerdeki büyük buz kütleleri etrafında dolaşıp dans eder gibi ilginç hareketler yapıyorlar, buz kütlelerinin arasında yatıyorlar ya da buzları vücutlarında gezdiriyorlar. Katılımcıların dikkatle izlediği bu performanslar sosyal medyada paylaşılınca modern sanat tanımıyla ilgili yeniden bir tartışma başladı.

Daha önce de birçok farklı performans tepki toplayıp tartışma konusu oldu. Yere konulan tereyağını adeta tokatlayan ve adına 'Benzersiz Aidiyet' denilen çalışma sanat camiası tarafından çok ilgi görse de bir kesim de bu çalışmaya pek anlam veremedi.



Yine başka bir 'modern sanat' performansı olan bir etkinlikte yere oturan kadının başından aşağıya kürek kürek toprak döküldüğü anlar modern sanatın sorgulanmasına neden oldu.

Modern Sanat Nedir?

Yukarıda bahsettiğimiz performansların dışına çıkacak ve modern sanat tanımını yapacak olursak "1860'lardan 1970'lere kadar olan ressam ve heykeltraşları kapsayan dönem" olarak tanımlayabilir. Birçok akımdan etkilenen modern sanat günümüzde farklı şekillerde yorumlanıp izleyenleri farklı sorgulamalara iten performanslardan oluşuyor diyebiliriz. Duvara gri koli bandıyla yapıştırılan ve büyük tartışma konusu olan muz gibi.

'Sanat, sanat için mi, toplum için mi?' tartışmalarına girmeden daha soyut ve verilen mesajı tamamen seyirciye bırakan bu performanslar tartışma konusu olmaya devam edecek.