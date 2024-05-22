Modern sanat yine "Bu nasıl sanat" dedirtti: Buz kalıplarıyla ilginç hareketler

Düzenleme: Sena Özkan
Modern sanat yine "Bu nasıl sanat" dedirtti: Buz kalıplarıyla ilginç hareketler

Arjantin'de gerçekleştirilen bir 'modern sanat' performansı görenleri şaşırttı. Yerdeki buz kütleleri arasında iç çamaşırlarıyla yuvarlanan, o buz kütlelerini alıp üzerlerinde gezdiren sanatçılar sosyal medyada gündem oldu.

Modern sanat adı altında yapılan birbirinden ilginç etkinlikler gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer görüntüler Arjantin'de bir sanat müzesinden. Paylaşılan görüntülerde performans sanatçıları yerdeki büyük buz kütleleri etrafında dolaşıp dans eder gibi ilginç hareketler yapıyorlar, buz kütlelerinin arasında yatıyorlar ya da buzları vücutlarında gezdiriyorlar. Katılımcıların dikkatle izlediği bu performanslar sosyal medyada paylaşılınca modern sanat tanımıyla ilgili yeniden bir tartışma başladı.

Daha önce de birçok farklı performans tepki toplayıp tartışma konusu oldu. Yere konulan tereyağını adeta tokatlayan ve adına 'Benzersiz Aidiyet' denilen çalışma sanat camiası tarafından çok ilgi görse de bir kesim de bu çalışmaya pek anlam veremedi.


Yine başka bir 'modern sanat' performansı olan bir etkinlikte yere oturan kadının başından aşağıya kürek kürek toprak döküldüğü anlar modern sanatın sorgulanmasına neden oldu.

Modern Sanat Nedir?

Yukarıda bahsettiğimiz performansların dışına çıkacak ve modern sanat tanımını yapacak olursak "1860'lardan 1970'lere kadar olan ressam ve heykeltraşları kapsayan dönem" olarak tanımlayabilir. Birçok akımdan etkilenen modern sanat günümüzde farklı şekillerde yorumlanıp izleyenleri farklı sorgulamalara iten performanslardan oluşuyor diyebiliriz. Duvara gri koli bandıyla yapıştırılan ve büyük tartışma konusu olan muz gibi.

banana-maurizio-cattelan-artnet.webp

'Sanat, sanat için mi, toplum için mi?' tartışmalarına girmeden daha soyut ve verilen mesajı tamamen seyirciye bırakan bu performanslar tartışma konusu olmaya devam edecek.

İlgili Haberler
Modern sanat dediler kürekle kadının başından toprak döktüler
Modern sanat dediler kürekle kadının başından toprak döktüler
Son Haberler
Yusuf Demir hayatını kaybetti Spor
Yusuf Demir hayatını kaybetti
Netflix Türkiye tartışılan isimle yolları ayırdı Magazin
Netflix Türkiye tartışılan isimle yolları ayırdı
Dayısının cinsel organını kesti. Tüyler ürperten olay Gündem
Dayısının cinsel organını kesti. Tüyler ürperten olay
THY uçağında tartışma çıktı. Pilot uçağı Tiran'a indirdi Gündem
THY uçağında tartışma çıktı. Pilot uçağı Tiran'a indirdi
Mehmet Büyükekşi rahatsız Spor
Mehmet Büyükekşi rahatsız
Yabancı uyruklu 2 kadının mide ve bağırsaklarında ele geçirildi Gündem
Yabancı uyruklu 2 kadının mide ve bağırsaklarında ele geçirildi
Naci Görür son deprem uyarısını yaptı. ‘Bağırıyoruz’ diyerek açıkladı Gündem
Naci Görür son deprem uyarısını yaptı. ‘Bağırıyoruz’ diyerek açıkladı