Modern ve gelenekselin birleşimi: Transitional

Kaynak: Haber Merkezi
Modern ve gelenekselin birleşimi: Transitional
Modern ve gelenkseli birleştiren transitional stili nedir? Transitional stil hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir?

Kuzey Amerika kökenli bir kelime olan Transitional, İngilizce adıyla kalıplaşmıştır.

Dilimize “geçişli” olarak çevrilse de bu tanım onu ifade etmek için yeterli olmaz.

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Transitional stilin en önemli özelliği tona toni nötr renk paleti sıradanlaşmaya oldukça müsaittir. Bu yüzden doku ve desenlerle katmanlanarak zenginleştirilir.

90’lı yıllarda Kuzey Amerika’da popüler hale gelmeye başlayan bu stil, seneler içinde gelişerek günümüze uyum sağlamıştır.

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Mobilyalar rahat ve ergonomiktir. Süsten uzak durulur. Çelik ve cam gibi malzemeler bir arada kullanılır. Mutfak mobilyalarında ilk tercih geleneksel ürünler olurken aydınlatma için modern ürünler tercih edilir. Zıt renk geçişlerinden yararlanılır.

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Transitional stil, bir geçiş stilidir. Evinizde hem yaz hem de bir sonbahar havasını aynı zamanda hissetmek böylece mümkün hale gelmektedir.

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