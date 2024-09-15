Modifiyeli araçlara denetim

Düzce'de Polis ekipleri yüksek ses ve abart egzoz kullanarak halkı rahatsız eden araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube müdürlüğünü bağlı ekipler yaptıkları denetimlerde araçlarında yüksek ses ve abart egzoz kullanan sürülere geçit vermiyor. Modifiye araçlar hem İnsanlara hem de çevreye zarar verdiği gibi araçların ömrüne de kritik biçimde kısaltır sloganı ile yola çıkan ekipler yüksek ses ve abart egzoz kullanan sürücülere cezai işlem uygularken bazı araçlar ise trafikten men edildi.