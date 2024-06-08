Modric Mourinho'ya mesaj gönderdi

Düzenleme: Beyza Damgacıoğlu
Modric Mourinho'ya mesaj gönderdi

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz'in Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesinde Hırvatistan Milli Takımı'nı ziyaret etti. Real Madrid'in yıldızı Luka Modric, sosyal medya hesabından Mourinho paylaşımı yaptı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan Hırvatistan Milli Takımı, bugün Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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Karşılaşma öncesi, Hırvatistan Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesaplarından, Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımı ziyaret ettiği ifade edildi.

Ziyaret sırasında Jose Mourinho'nun, Real Madrid döneminden eski öğrencisi Luka Modric, Mario Mandzukic ve Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiği belirtildi.

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MODRIC'TEN PAYLAŞIM
Luka Modric, Mourinho ile bir fotoğraf paylaşarak "Sizi görmek her zaman büyük bir zevk. Sonsuza kadar minnettarım. 'Özel' ve 'Gerçek' olan!" notunu düştü.

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