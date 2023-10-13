Modric'in Türkiye maçındaki yaptığı hareket ülkesinde gündem oldu

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanı Luka Modric'in maç sırasında hakem Anthony Taylor'a küfür ettiği ortaya çıktı.



Hırvatistan basınında yer alan habere göre; Modric'in 88. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından hakem Taylor'a karşı küfürlü ifadeler kullandığı belirtildi.



Anthony Taylor'un Hırvatça bilmediği ve bu nedenle Modric'in pozisyonunu klasik bir hakeme tepki olarak yorumladığı ve deneyimli yıldıza sarı kart gösterdiği kaydedildi.