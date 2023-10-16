Mogadişu’da restorana intihar saldırısı: Bir gazeteci öldü

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Gazeteci Abdifitah Moalim Nur hayatını kaybetti

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, başkentte işlek bir bölgedeki restorana giren terörist üzerindeki bombayı patlattı. Patlamada 4 kişi yaralanırken, Somalili gazeteci Abdifitah Moalim Nur hayatını kaybetti. Enformasyon Bakanlığı, ölen gazeteci için taziye mesajı yayınladı.

Eş-Şebab’a karşı operasyonlar ve gösteriler devam ediyor

Terör örgütü Eş-Şebab’a yönelik ülke çapında operasyonlar sürerken, dün başkent caddelerinde Eş-Şebab’a karşı gösteriler yapılmıştı. Eş-Şebab, Somali’de sık sık hükümet ve sivil hedeflere saldırılar düzenliyor.