Mogadişu’da restorana intihar saldırısı: Bir gazeteci öldü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir restoranda düzenlenen intihar saldırısında tanınmış bir gazeteci yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

KAYNAK: AA
Mogadişu’da restorana intihar saldırısı: Bir gazeteci öldü

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Gazeteci Abdifitah Moalim Nur hayatını kaybetti

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, başkentte işlek bir bölgedeki restorana giren terörist üzerindeki bombayı patlattı. Patlamada 4 kişi yaralanırken, Somalili gazeteci Abdifitah Moalim Nur hayatını kaybetti. Enformasyon Bakanlığı, ölen gazeteci için taziye mesajı yayınladı.

Eş-Şebab’a karşı operasyonlar ve gösteriler devam ediyor

Terör örgütü Eş-Şebab’a yönelik ülke çapında operasyonlar sürerken, dün başkent caddelerinde Eş-Şebab’a karşı gösteriler yapılmıştı. Eş-Şebab, Somali’de sık sık hükümet ve sivil hedeflere saldırılar düzenliyor.

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