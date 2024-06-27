Moğolistan yarın sandığa gidiyor

Moğol halkı yarın gerçekleştirilecek seçimlerde palamentoya 126 yeni üyesini seçecek. Bu seçimlerde diğerlerine göre daha küçük partilerin daha fazla temsil hakkı kazanması bekleniyor.

Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene liderliğindeki Moğolistan Halk Partisi'nin (MPP) 2016'dan elinde tuttuğu iktidarın değişmesi beklenmiyor.

Kömür zengini ülke, geçen yıl ekonomik bir yükseliş yaşayarak Çin'e rekor kömür satışı gerçekleştirdi.

Pek çok Moğol, kısmen pandemi sırasında kısıtlanan ticaret akışının neden olduğu iki yıllık çift haneli enflasyondan hala kurtulmaya çalışıyor.

Seçimlere etki edecek en önemli unsurun muazzam miktarda bir meblağın zimmete geçirilmesini ayyuka çıkartan Kömür Mafyası Skandalı olarak görülüyor. 2022'de patlak veren skandaldan sonra öfkeli kalabalıklar sokaklara dökülmüştü. Uzmanlara göre bu skandal, iktidarın güç kaybetmesine neden olacak olsa da seçimden zaferle ayrılmalarının önüne geçemeyecek.