Moğolistan yarın sandığa gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Moğolistan yarın sandığa gidiyor

3,4 milyonluk Moğolistan'da yarın parlamento seçimleri gerçekleştirilecek.

Moğol halkı yarın gerçekleştirilecek seçimlerde palamentoya 126 yeni üyesini seçecek. Bu seçimlerde diğerlerine göre daha küçük partilerin daha fazla temsil hakkı kazanması bekleniyor.

Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene liderliğindeki Moğolistan Halk Partisi'nin (MPP) 2016'dan elinde tuttuğu iktidarın değişmesi beklenmiyor.

Kömür zengini ülke, geçen yıl ekonomik bir yükseliş yaşayarak Çin'e rekor kömür satışı gerçekleştirdi.

Pek çok Moğol, kısmen pandemi sırasında kısıtlanan ticaret akışının neden olduğu iki yıllık çift haneli enflasyondan hala kurtulmaya çalışıyor.

Seçimlere etki edecek en önemli unsurun muazzam miktarda bir meblağın zimmete geçirilmesini ayyuka çıkartan Kömür Mafyası Skandalı olarak görülüyor. 2022'de patlak veren skandaldan sonra öfkeli kalabalıklar sokaklara dökülmüştü. Uzmanlara göre bu skandal, iktidarın güç kaybetmesine neden olacak olsa da seçimden zaferle ayrılmalarının önüne geçemeyecek.

election-photo2.webp

Son Haberler
Beşiktaş'tan flaş açıklama. İki transferi açıkladı Spor
Beşiktaş'tan flaş açıklama. İki transferi açıkladı
Market çalışanının başına gelen komik anlar güldürdü Video
Market çalışanının başına gelen komik anlar güldürdü
51 kişinin öldüğü binanın müteahhidi teslim etmem gereken ihalelerim var deyip tahliyesini istedi Gündem
51 kişinin öldüğü binanın müteahhidi teslim etmem gereken ihalelerim var deyip tahliyesini istedi
Altın hırsızlığı iddiasının altından kredi kartı borcu çıktı Video
Altın hırsızlığı iddiasının altından kredi kartı borcu çıktı
'Depremleri Hz. Cebrail yapıyor' dedi gündem oldu Video
'Depremleri Hz. Cebrail yapıyor' dedi gündem oldu
Konyaspor yeni transferini duyurdu Spor
Konyaspor yeni transferini duyurdu
Uruguay'dan gelip Erzurum'u birbirine kattılar. Tam 7 saat sürdü Gündem
Uruguay'dan gelip Erzurum'u birbirine kattılar. Tam 7 saat sürdü