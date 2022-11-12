Atatürk'ü anma programında Abdülhamid'i andılar. Moğollar’dan 15 Temmuz’a...

Trabzon'da Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün himayesinde Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nin hazırladığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümü anma programında Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid de anıldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında, Moğallar'dan başlayarak Osmanlı Devleti'nin Cumhuriyet Dönemi'ne kadar olan sürecin konu edinilirken ‘15 Temmuz’ vurgusu da yapıldı.

Lisenin edebiyat öğretmenleri tarafından düzenlenen anma programına katılan öğrencilerin velileri duruma tepki gösterdi.

LİSE MÜDÜRÜ: BU BİR ORATORYO ÇALIŞMASIDIR

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Şahin, “Bu bir oratoryo çalışmasıdır. Geçmişten geleceğe getiriyor. Türk tarihini bir bütün olarak ele alıyor ve başına Atatürk'ü koyuyor. En büyük Türk, Atatürk. Oradan tek görüntü alıp içeriğini anlayamazsınız” ifadelerini kullandı.