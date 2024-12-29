Mohamed Salah yıldızlaştı: 8. kez bir maçta gol ve asist katkısı

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool, West Ham United'ı 5-0'lık net bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte, Liverpool son üç maçında 14 gol atarak liderliğini sürdürdü.

İLK YARIDA KONTROL LIVERPOOL'UN

Lider Liverpool, deplasmanda karşılaştığı West Ham United'a konuk oldu. Son iki maçını kazanarak bu mücadeleye moralli çıkan Liverpool, maçın 30. dakikasında Luis Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılıklı ataklarla devam eden maçta, Cody Gakpo farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Bu golden sadece 4 dakika sonra Mohamed Salah, takımının soyunma odasına 3-0'lık bir avantajla girmesini sağlayan golü attı.

İKİNCİ YARI DA LIVERPOOL’UN ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇTİ

İkinci yarıya da üstün başlayan Liverpool, Arne Slot'un öğrencilerinin kontrolünde devam etti. 4-0'lık skoru sağlayan gol ise Trent Alexander-Arnold'dan geldi. Maçın 84. dakikasında ise hızlı gelişen bir Liverpool atağında Mohamed Salah, rakip sahaya geçti ve Diogo Jota'ya asist yaptı. Jota, Salah'ın pasını ağlarla buluşturarak durumu 5-0 yaptı. Maç boyunca 90 dakika sahada kalan Salah, 1 gol ve 2 asistle maça damga vurdu.

LİVERPOOL PUANINI 45’E YÜKSELTTİ

Bu galibiyetle Liverpool, puanını 45’e yükselterek liderliğini pekiştirdi. West Ham ise 23 puanda kaldı. Liverpool, bir sonraki maçında 5 Ocak Pazar günü evinde Manchester United ile karşılaşacak.

MOHAMED SALAH’DAN YENİ REKOR

Mohamed Salah, bu sezonki müthiş performansını sürdürüyor. 32 yaşındaki Mısırlı yıldız, Premier Lig'de 18 maçta 17 gol atarken, 13 asist yaparak Liverpool’un ligde attığı 30 gole doğrudan katkı sağladı. Bugünkü maçtaki performansıyla, bir maçta hem gol hem de asist yaptığı maç sayısını 8’e çıkaran Salah, Bruno Fernandes, Harry Kane, Robin Van Persie, Thierry Henry ve Alan Shearer gibi isimleri geride bırakarak yeni bir rekora imza attı. Salah bu sayıya, henüz Aralık ayında ulaşmış oldu.