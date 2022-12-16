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Denizin dibine Messi heykeli diktiler

Dünya Kupası'nda Arjantin-Fransa finaline günler kala çarpıcı bir hamle geldi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 22:50
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Mohammed Swadikh Messi hakkında verdiği sözü tuttu ve denizin dibine Messi heykeli dikti

Denizin dibine Messi heykeli diktiler
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Arjantin, Katar'daki FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile oynamadan önce, Hindistan Lakshadweep yerlisi Mohammed Swadikh sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Arjantin kazanırsa, denize bir Lionel Messi heykeli dikeceğim" diye söz vermişti. 

Messi gol attı ve Arjantin 3-0 kazandı vePazar günü Fransa ile karşılaşacakları finale yükseldi. 

Swadikh sözünü tuttu. Kavaratti adalarının sakini, Messi'nin 4 metre yüksekliğinde heykelini etkileyici bir kesitiyle  denizin 15 metre altına dikti.

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