Denizin dibine Messi heykeli diktiler

Arjantin, Katar'daki FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile oynamadan önce, Hindistan Lakshadweep yerlisi Mohammed Swadikh sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Arjantin kazanırsa, denize bir Lionel Messi heykeli dikeceğim" diye söz vermişti.

Messi gol attı ve Arjantin 3-0 kazandı vePazar günü Fransa ile karşılaşacakları finale yükseldi.

Swadikh sözünü tuttu. Kavaratti adalarının sakini, Messi'nin 4 metre yüksekliğinde heykelini etkileyici bir kesitiyle denizin 15 metre altına dikti.