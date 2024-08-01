Moldova Rus diplomatı sınır dışı etti

Moldova Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus büyükelçinin resmi bir protesto sunmak üzere bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Moldova topraklarında bir Rus diplomatın diplomatik statüsüne uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğunu gösteren bilgi ve kanıtlar elde edildiği" ifade edildi.

Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, Rus diplomatlarının sınır dışı edilmesini "dostça olmayan" bir hareket olarak nitelendirerek, Moskova'nın bu duruma karşılık vereceğini söyledi.

Rusya ve Moldova arasındaki ilişkiler, Kişinev'in Avrupa yanlısı bir politika izlemesi ve Moskova'yı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlaması nedeniyle ciddi şekilde gerilmiş durumda.