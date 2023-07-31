Moldova, Rus istihbaratıyla olan anlaşmalarını iptal etti

Moldova, Rusya'nın istihbarat servisleriyle yaptığı işbirliği anlaşmalarını sonlandırdığı duyuruldu.

KAYNAK: AA
Moldova, Rus istihbaratıyla olan anlaşmalarını iptal etti

Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi (SIS) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile olan anlaşmaların feshedilmesi için yürütülen hukuki sürecin tamamlandığını belirtti.

SIS, Rusya’nın Şubat ayında Ukrayna’ya karşı savaş ilan etmesinden sonra, iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının durdurulduğunu bildirdi.

Rusya’nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna’ya karşı savaş ilan etmesinden sonra, iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının durdurulduğu belirtilen açıklamada, "SIS, yasaları ihlal eden ve ulusal güvenliğe zarar verecek şekilde hareket eden, Moldova'ya karşı yıkıcı faaliyetler yürüten, devletin demokratik kurumlarının işlevselliğini baltalayan, ülkenin sosyal, siyasi ve ekonomik durumunu istikrarsızlaştıran ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan benzer devlet kuruluşlarıyla dış ortaklık ilişkileri sürdürmez" denildi.

Yaptığı açıklamada SIS, anlaşmaları iptal etme kararının Rus makamlarına resmen bildirildiğini de ekledi.

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