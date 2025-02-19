Moldova sanayisinde tehlike çanları çalıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Moldova sanayisinde tehlike çanları çalıyor

Moldova’da sanayi üretimi 2024 yılı Aralık ayında yıllık bazda %3,4 oranında gerileyerek üst üste beşinci düşüş dönemini yaşadı. Kasım ayında revize edilen %4’lük düşüşün ardından gelen bu son veriler, sanayi faaliyetlerindeki azalışın hız kestiğini gösterse de üretimdeki daralma devam etti.

Özellikle imalat sektöründe %14,2’lik gerileme yaşanırken, bu oran Kasım ayında %17,6 seviyesindeydi. Ancak madencilik ve taş ocakçılığı üretiminde belirgin bir artış görüldü ve sektör %13,4 büyüdü. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme tedarikinde ise %27,2 oranında bir artış kaydedildi. Bu oran Kasım ayında %68,2 olarak tespit edilmişti.

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AYLIK BAZDA ARTIŞ

Aylık verilere bakıldığında, sanayi üretimi Aralık ayında %5,2 artarak Kasım’daki %9’luk yükselişin ardından bir miktar ivme kaybetti. 2024 yılının tamamında ise sanayi faaliyetleri, 2023 yılına kıyasla %1,1 oranında azaldı.

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EKONOMİK BEKLENTİLER

Moldova Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı veriler, sanayi sektöründeki kırılganlığın devam ettiğini gösterirken, ekonomistlere göre özellikle imalat sektöründeki toparlanma sürecinin yavaş ilerlemesi endişe verici. Önümüzdeki aylarda ekonomik canlanmaya dair atılacak adımlar ve küresel talepteki değişimler, ülkenin sanayi üretim performansını belirleyen temel faktörler olacak.

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