Moldova’da ikinci Sandu dönemi resmen başlıyor

Moldova’nın başkenti Kişinev, bugün tarihi bir güne tanıklık ediyor. Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ikinci dönemine resmen başlıyor. Sandu, halk tarafından doğrudan seçilerek ikinci kez cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen ilk lider olma unvanını taşıyor. Tören, Palatul Republicii’nde gerçekleşiyor ve yaklaşık 500 davetli bu anlamlı ana şahitlik ediyor.

TÖREN PROGRAMI VE PROTOKOL

Görev yemin töreni sabah saat 11.00’de başlıyor. Moldova Parlamentosu ve Anayasa Mahkemesi üyeleri, tören için ortak bir oturum düzenliyor. Cumhurbaşkanı Sandu, burada yemin ederek görevine başlıyor. Daha sonra, Stefan Cel Mare ve Sfânt Anıtı’na çelenk bırakmak üzere bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Törenin ardından Sandu, Başkanlık Sarayı’nda Moldova Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’nın selamını kabul edecek.

İKİNCİ DÖNEMİN ÖNEMİ

Maia Sandu’nun ikinci dönemi, Moldova’nın demokratik istikrarını güçlendirmek adına kritik bir rol üstleniyor. Sandu, ilk döneminde yolsuzlukla mücadele ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda önemli adımlar atmıştı. Yeni dönemde, bu hedeflerin daha da ileri taşınması bekleniyor. Halkın yüzde 55,35’inin oyunu alarak seçilen Sandu, reformlara olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.

ANAYASAL YETKİLER

Cumhurbaşkanı, Moldova’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün garantörü olarak önemli görevler üstleniyor. Anayasa gereği, Cumhurbaşkanı, yasama sürecinde girişimlerde bulunabilir ve uluslararası anlaşmaları müzakere etme yetkisine sahiptir. Aynı zamanda ülkenin Silahlı Kuvvetleri’nin başkomutanı olarak güvenlik politikalarını belirler.

SANDU’NUN VİZYONU

Sandu, ikinci döneminde Moldova’nın Avrupa ile bütünleşme sürecine liderlik etmeyi hedefliyor. Ayrıca, ülke içinde ekonomik reformları derinleştirerek daha adil bir yönetim anlayışı oluşturmayı planlıyor. Yeni dönem, Sandu’nun güçlü liderlik vizyonunun somut sonuçlara dönüşeceği bir süreç olarak öngörülüyor.