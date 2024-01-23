Moldovalı liderden askeri hazırlık çağrısı

Moldova'nın Rusya yanlısı, ayrılıkçı Transdinyester bölgesinin lideri savunma ve istihbarat kurumlarına "yüksek düzeyde askeri hazırlık" ve bu amaçla düzenli tatbikatlar düzenleme çağrısında bulundu.

Otuz yılı aşkın süredir, küçük bir kargaşayla birlikte Moldova'nın doğu sınırında kalan toprak parçası, onları ayıran hatta 2000 Rus "barış gücü" bulunuyor.

Ancak Moldova hükümetinin Avrupa Birliği'ne katılım çabasının bir parçası olarak bu bölgeye ithalat ve ihracata vergi getirmesinden bu yana gerilim artıyor.

Moskova'nın yardımına bağımlı olan bölge, vergilerin işlerine zarar verdiğini söylerken Krasnoselsky de bunu "ortaçağ vergisi" olarak nitelendirdi.

Transdinyester başkanı Vadim Krasnoselsky bir konuşmasında, "Devlet Güvenlik Bakanlığı ve Savunma Bakanlığına düzenli olarak tatbikatlar yapma ve modern teknik araçlarla devlet sınırlarında güvenliği artırma talimatı verildi" dedi.