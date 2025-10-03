Molotofta parmak izi yakalandı: Adana sanığına 5 yıl hapis şoku!

Adana Seyhan'da molotof hazırlayan ve PKK propagandası yapan sanık Ö.D.'ye 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Parmak izi deliliyle yakalanan sanık, suçlamaları reddetti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ö.D. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın Barbaros Mahallesi'ndeki çay ocağına molotofkokteyli atmak için hazırlık yaptığının, güvenlik kamerası kayıtlarına göre akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldığının, eylemini gerçekleştiremeden yakalandığının ve hazırlanan molotofkokteylinde parmak izlerinin tespit edildiğini belirtti.

Savcı, ayrıca sanığın sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığının tespit edildiğini dile getirerek, Ö.D'nin "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 5 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ö.D, örgütsel bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi bir yere patlayıcı madde atmadım. Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 5 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

