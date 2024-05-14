Mona Lisa hakkında yeni iddialar. 521 yıllık sır çözüldü mü

Dünyanın en önemli sanat eserleri arasında bulunan Mona Lisa ile ilgili şok gelişme…

Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa’sının arkasında yer alan manzaranın gizemi sonunda çözülmüş olabilir. Bazı tarihçiler manzaranın hayali olduğunu söylerken bazıları İtalya'nın belirli yerleriyle çeşitli bağlantılar olduğunu iddia ediyorlar.

Bir İngiliz gazetesine açıklama yapan jeolog ve Rönesans sanatı tarihçisi Ann Pizzorusso, Mona Lisa’daki gizemi çözdüğünü iddia ediyor.

Tarihçi Pizzorusso, Leonardo'nun İtalya'daki Como Gölü kıyısında Lecco'nun tanınabilir birçok özelliğini resmettiğini öne sürdü. Pizzorusso, Leonardo'nun köprüsünü, sıradağlarını ve gölü, Lecco'daki 14. yüzyıldan kalma Azzone Visconti köprüsüyle, bölgeye bakan güneybatı Alpleri ve Leonardo'nun 500 yıl önce ziyaret ettiği bilinen Garlate Gölü ile eşleştirdi. Pizzorusso “Çok heyecanlıyım. Gerçekten bunun bir altın vuruş olduğunu hissediyorum," diye konuştu.

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2011’de de Mona Lisa'daki köprü ve yolun kuzey İtalya'daki küçük bir kasaba olan Bobbio'ya ait olduğu iddia edilmişti. 2023 yılındaki bir iddiada da ressamın Arezzo eyaletinde bir köprü çizdiğine dair bir bulgu yer alıyordu.

MONA LİSA KİMDİR? KİMİN ESERİDİR?

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenen Mona Lisa yüzündeki ‘gizemli gülümseme’ ile sanat tarihinin bir parçası haline gelmiştir. İtalyan Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci’nin eseri olan tablonun çizimi 1503 yılında başladı ve tamamlaması 4 yıl sürdü. ‘Mona Lisa’ tablosundaki kadının kimliği ise yıllardır süren bir gizemdir. Eserin değerinin ise 850 milyon dolar olduğu iddia ediliyor.

İddiaların başında dönemin önemli kişilerinden biri olan Francesco del Giocondo'nun eşi Mona Lisa'nın tabloda resmedilen kişi olduğu gelmektedir.