Monaco, Nantes karşısında ecel terleri döktü: Puanlar paylaşıldı

Monaco, Ligue 1'in 17. haftasında Nantes'a konuk olduğu maçta 2-0 geriye düştükten sonra 2-2'lik beraberlik almayı başardı. Şu anda 3. sırada bulunan Monaco, Lille ve Lyon’un sonuçlarına göre yerini kaybedebilir.

Maç Nantes'ın üstünlüğüyle başladı. 12. dakikada Matthis Abline’ın attığı golle öne geçtiler. 47. dakikada ise Kelvin Amian'ın golüyle fark 2’ye çıktı. Ancak Monaco, bu şoka hızlı bir şekilde cevap verdi. 52. dakikada Breel Embolo’nun golüyle fark 1’e inerken, 59. dakikada Mohammed Salisu’nun golüyle eşitliği sağladı.

NANTES’IN FRUSTRASYONU: “ÖNEMLİ İKİ PUAN KAYBETTİK”

Nantes, ilk yarıda gösterdiği baskıya rağmen ikinci yarıda düşüş yaşadı. Johann Lepenant, maç sonrası yaptığı açıklamada, "İki golü de engelleyebilirdik. 2-0 öndeydik, iki golü de yedik ve bu iki önemli puanı kaybettik" dedi.

SORBA THOMAS’TAN HARİKA PERFORMANS

Nantes’ın kiralık oyuncusu Sorba Thomas, bu maçta iki asist yaparak önemli bir performans sergiledi. Bu, 2021 yılından sonra ilk kez iki asist yaptığı bir maç oldu. Thomas, sağ kanatta etkili bir oyun sergileyerek, ilk golde Abline’a, ikinci golde ise Amian’a mükemmel paslar verdi.

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Nos Monégasques ramènent un point de Nantes.



Rendez-vous dès mardi face à Reims en Coupe de France ????????



2️⃣-2️⃣ #FCNASM pic.twitter.com/Zo7lpeSwSR — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) January 10, 2025

MONTANTLAR, MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Monaco, Nantes’a karşı şanssız bir maç geçirdi. Maçın son anlarında, Nantes’lı Nicolas Pallois, Embolo’nun kafasından gelen topu çizgiden çıkararak Monaco'nun üçüncü golünü engelledi. Ardından Moses Simon’ın şutunda top, Monaco'yu kurtaran bir şekilde direkte patladı. Montanlar, bu maçta önemli bir rol oynadı.

Monaco, aldığı beraberlikle 3. sıradaki yerini korusa da Lille ve Lyon'un alacağı sonuçlarla bu pozisyonunu kaybedebilir. Lille, Auxerre karşısında, Lyon ise Brest'e karşı oynayacak. Monaco'nun bir sonraki maçlarda galibiyet alması, üçüncü sıradaki yerini koruması için kritik olacak.

CAİO HENRİQUE’NİN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Monaco’nun savunma oyuncusu Caio Henrique, takımının gösterdiği mücadeleyi övdü: "Karakter gösterdik, çok iyi bir ikinci yarı oynadık," dedi. Takım, geriye düşmesine rağmen sonuca ulaşan bir oyun sergileyerek moral buldu.