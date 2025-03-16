Moncler defilesine yıldız yağdı

Fransız lüks markası Moncler, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz bir defileye imza attı. Defile, Fransa'nın ünlü kayak merkezi Courchevel'de, 2008 metre yükseklikteki dağ zirvesinde gerçekleşti. Dünya çapında birçok ünlüyü bir araya getiren etkinlikte, ünlü isimler, markanın 2025 Sonbahar-Kış koleksiyonunu ilk kez podyumda izleme fırsatı buldu.

Bu defileye katılan ünlüler arasında, İtalyan mega-influencer Chiara Ferragni, Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody ve Hollywood’un gözde yıldızlarından Anne Hathaway de yer aldı. Yüksek moda dünyasında adeta bir gösteri haline dönüşen etkinlikte, ünlü isimler şıklıklarıyla dikkat çekti.

Ancak bu defilenin en çok konuşulan ismi, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez oldu. 31 yaşındaki İspanyol model, defilenin misafiri değildi; aksine, podyumda kendisi de bir model olarak yer aldı. Rodríguez, Moncler’in 2025 koleksiyonundan krem rengi şık bir kıyafetle podyumda yürüdü.

Podyumda yürüyen Georgina, zarafeti ve kendine has duruşuyla izleyicileri etkiledi. Hem spor hem de şıklığı aynı anda yansıtan Moncler koleksiyonu, kışın soğuk havasına rağmen sıcak bir atmosfer yarattı. Defile, sadece şıklık değil, aynı zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir moda etkinliği oldu. Georgina Rodríguez’in podyumda yer alması, onun sadece Ronaldo'nun sevgilisi olmasının ötesinde, moda dünyasında kendine sağlam bir yer edindiğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Bu defile, sadece moda dünyasını değil, spor ve magazin dünyasını da birleştiren bir etkinlik oldu. Rodríguez’in podyumda yer almasının ardından, sosyal medya üzerinden binlerce paylaşım yapıldı ve etkinlik büyük bir ilgiyle takip edildi.