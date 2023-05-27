Monet'in 'Nilüferler' tablosu ruh sağlığına iyi geliyor

Viyana Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, İngiltere'de bulunan Monet'in "Nilüferler" tablosu, akıllı telefon, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar üzerinden 240 kişilik gruba gösterildi.

Monet'in 'Nilüferler' tablosu ruh sağlığına iyi geliyor

(AA) Avusturya'da yapılan çalışmada, Fransız ressam Claude Monet'in "Nilüferler" tablosunu çevrim içi ortamda 2 dakika gibi kısa süre görmenin, insanların ruh sağlığına iyi geldiği sonucuna varıldı.

Çalışmada, katılımcılar tablo gösterilmeden önce ve sonraki ruh hallerine ilişkin anket doldurdu.

Buna göre, söz konusu tabloyu çevrim içi ortamda 2 dakika gibi kısa süre görmenin bile insanların ruh hallerini iyileştirdiği gözlemlendi.

Viyana Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden MacKenzie Trupp, araştırma sonuçlarının bundan sonra evde kalınması anlamına gelmediğini, bunun aslında müzelere gidemeyen insanların dijital ortamda da sanattan yararlanabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Trupp, ruh halindeki iyileşmenin net şekilde görülmesi için bilgisayarlar gibi büyük ekranların daha fazla işe yarayabileceğini belirtti.

Çalışmanın sonuçları, "Computers in Human Behavior" dergisinde yayımlandı.

Fransız ressam Claude Monet 43 yaşında Giverny kasabasına yerleşerek, 7 yıl içinde yeterli maddi imkanlara sahip olunca kiracı olarak girdiği evi satın alıp önüne hayalindeki bahçesini düzenledi.

Monet'in Giverny'de 1914-1917 yılları arasında bahçesinden esinlenerek yaptığı Nympheas en Fleur (Çiçek Açan Nilüferler) isimli eseri Mayıs 2018'de New York'ta düzenlenen müzayedede 84,6 milyon dolara satıldı.

Monet'nin tabloları "İzlenimcilik" akımının en ünlü eserleri olarak biliniyor.

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