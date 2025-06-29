Monster Hunter Wilds, Lagiacrus ile sulara dalıyor!

Video oyun dünyasının devlerinden Capcom, 28 Haziran 2025 tarihinde Peter Steinlechner tarafından kaleme alınan bir makaleye göre, popüler serisi "Monster Hunter Wilds" için merakla beklenen bir güncellemeyi duyurdu. 30 Haziran'da yayınlanacak ikinci büyük güncelleme ile oyunseverler, "Monster Hunter Tri" 2010 ve "Monster Hunter 3 Ultimate" 2011 oyunlarından bu yana ilk kez su altı dövüş mekaniklerine kavuşacak. Bu yenilikle birlikte, serinin ikonik canavarlarından Lagiacrus da geri dönüyor.

Capcom'dan yapılan açıklamaya göre, su altı savaşları, önceki oyunlardaki kadar geniş kapsamlı olmayacak. Daha çok belirli anlarda ve sinematik boss savaşlarının bir parçası olarak deneyimlenecek. Özellikle Lagiacrus ile yapılan mücadelede, oyuncuların çevre etkileşimlerine ve hedeflenmiş saldırılara odaklanması gerekecek. Oyuncular, "Sapan" gibi araçları kullanarak çevresel nesneleri avantaja çevirebilecek veya doğrudan canavarın zayıf noktalarına, örneğin gözüne, bıçakla saldırabilecek. Bu sayede, önceki su altı dövüşlerinin karmaşık kontrol şeması yerine, daha erişilebilir bir oynanış hedefleniyor.

Lagiacrus avına çıkmak isteyen oyuncuların en az 31. Avcı Rütbesi'ne ulaşmış olmaları ve "Dünya Tersine Döndü" ana görevi ile "Ormandaki Doshaguma" yan görevini tamamlamaları gerekiyor.

Bu yenilik, hayranlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Lagiacrus'un dönüşü, önceki fragmanlarda ima edilmiş ve bu bekleyiş sonunda karşılığını bulmuş gibi görünüyor. Topluluk, Capcom'un bu su altı sekansını gelecekteki oyunlarda daha kapsamlı su altı savaşları için bir test alanı olarak kullanıp kullanmadığını speküle ediyor.

Ancak, olumlu geri bildirimlere rağmen, "Monster Hunter Wilds"ın genel durumu Steam'de "Karışık" olarak değerlendiriliyor. Oyunun PC sürümündeki teknik sorunlar, istikrarsızlıklar, performans düşüşleri ve başlangıç problemleri birçok kullanıcının şikayetine yol açıyor.