Mont temizliği nasıl yapılır?

Mont temizliği için çoğu insan kuru temizlemeleri tercih ediyor. Mont yapısının bozulmaması daha güvenli yıkama ve kurutma olması amacıyla bu yönteme başvuruluyor.

Etikete bakın: Kışlık montunuzun etiketinde, nasıl temizleneceği ve hangi sıcaklıkta yıkanabileceği hakkında bilgiler bulunabilir. Bu sebeple, öncelikle etiketi okumak önemlidir. Uygun yıkama koşulları bu etiketler üzerinde yer alabilir.

Leke çıkarma: Kışlık montunuzdaki lekeleri çıkarmak amacıyla öncelikle lekenin türüne ve kumaşın türüne bağlı olarak uygun bir leke çıkarıcı tercih edebilirsiniz. Lekeyi çıkarmadan önce, lekenin üzerindeki fazla malzemeyi temiz bir bezle veya kâğıt havluyla hafifçe silin. Mont temizleme aşamasına geçince kalan lekeyi biraz leke çıkarıcı ve suyla nazikçe ovalayarak temizleyin.

YIKAMA ÖNERİSİ

Kışlık montlar genellikle makinede yıkanabilir, fakat yıkama işlemi için önceden etiketi okumalısınız. Ayrıca, kışlık montunuzdaki dolgu malzemesinin (örneğin tüy veya sentetik dolgu) nasıl etkileneceğine bakın.

Eğer yıkama talimatları yoksa, soğuk su ve hafif bir deterjan kullanarak elde yıkama yapabilirsiniz.

MONTLARI MUTLAKA KURUTUN

Kurutma: Kışlık montunuzu doğrudan güneş ışığına ya da radyatöre koymanız sakıncalı olabilir çünkü bu, kumaşın rengini soldurabilir veya kumaşın yapısını bozabilir. Bunun yerine, kışlık montunuzu havadar bir yere asarak veya düz bir yüzey üzerinde kurutma yapabilirsiniz.