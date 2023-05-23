'Montaj değil gerçek. 5 liraya 5 erik'. İmamoğlu pazar tezgahında şok oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım. Pazarda, 5 liraya 5 tane erik alan yaşlı kadın ile diyoloğunu "Montaj değil gerçek" diyerek paylaştı.

'Montaj değil gerçek. 5 liraya 5 erik'. İmamoğlu pazar tezgahında şok oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,Çekmeköy pazarında yaptığı diyoloğunun yer aldığı videoyu sosyal medya üzerinde paşlaştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderme yapan İmamoğlu, "Montaj değil gerçek!" ifadesiyle paylaşılan videoda, "5 liraya 5 tane erik" denildi.

İmamoğlu paylaştığı videoda Çekmeköy'deki pazar ziyareti sırasında bir yurttaş ile yaşadığı diyaloğa yer verildi.

Videoda yurttaş aldığı eriği göstererek "5 lira bu. Çünkü canım çekti" ifadelerini kullanıyor. İmamoğlu ise "Tane ile erik" yanıtını veriyor. Videoda yaşlı kadının ağladığı görülüyor.

Videoda ayrıca İstanbul'daki mitingine de yer verildi. İmamoğlu, "Pazarda bugün bir teyzem ne dedi biliyor musunuz? 80 yaşındaki emekli teyzem, omuzuma sarıldı ve ağladı. İçimi yaktı. Bir avuç erik, 'Yavrum canım çekti ne yapayım' dedi. 5 liraya 5 tane erik aldı. Bunları anlat, bunları konuş! Bunlara çözüm bul, bulamıyorsun!" dedi.

ERDOĞAN'A GÖNDERME

Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce düzenlediği tüm mitinglerde, CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosu gösterilmişti. Ancak o görüntülerin montaj olduğu dünkü televizyon programında itiraf edilmişti.

Erdoğan dün katıldığı yayında Abdülkadir Selvi'nin “Konuşmanızda iki defa bunlarla video çekmiş dediniz, ben onu tam anlayamadım. Kim neyle video çekmiş?” sorusuna şu yanıtı verdi: "Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimlerini yaptılar. PKK’lılar videolarla bunlara destek verdi."

İmamoğlu, yaptığı paylaşımla, dün söylediği "ama montaj ama şu, ama bu" sözlerine "5 liraya 5 erik montaj değil gerçek" diyerek gönderme yaptı. İmamoğlu mi

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