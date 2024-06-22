Montella Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Montella Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı

A Milli Takım Teknik direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçında yedek kulübesinde oturttuğu Arda Güler'in neden ilk 11'de başladığı ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nun ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak.

Kritik maçın ilk 11'leri açıklanırken, Arda Güler'in ilk 11'de başlamaması taraftarlar tarafından büyük tepki aldı.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Arda'nın neden oynamadığı ile ilgili, "Son 2 gündür Arda Güler'i koruduk. Belirgin bir yorgunluğu vardı. Doktor ve Arda ile hep görüştük. Böyle bir karar aldık. Riske girmek istemedik. Umarım ikinci yarıda ihtiyacımız olmaz." açıklamasını yaptı.

Genç yıldız futbolcu, Portekiz maçında yedekler arasında bulunuyor.

Türkiye'nin ilk 11'i ise şu şekilde:

''Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Yunus, Orkun, Kerem, Barış Alper''

İlgili Haberler
Dries Mertens'in yeni maaşı ortaya çıktı. Rakamı duyan şaşırdı
Sergen Yalçın'ın dediğinin yine tersi çıktı
Gürcistan Çekya kapıştı Türkiye kazandı
Türkiye Portekiz maçının ilk 11'leri belli oldu. Montella'dan bambaşka kadro
Real Madrid'in dünyaca ünlü eski yıldızı Sakaryaspor'un teknik direktörü oldu
Son Haberler
Ekran yüzü köşeyi dönüyor ekran arkası sürünüyor Gündem
Ekran yüzü köşeyi dönüyor ekran arkası sürünüyor
Quaresma kalpleri feth etti. Almanya'dan Hasan Arat'a seslendi Spor
Quaresma kalpleri feth etti. Almanya'dan Hasan Arat'a seslendi
Fatih Terim Portekiz'i şaşkına çevirecek planı açıkladı Spor
Fatih Terim Portekiz'i şaşkına çevirecek planı açıkladı
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı Gündem
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
Dries Mertens'in yeni maaşı ortaya çıktı. Rakamı duyan şaşırdı Spor
Dries Mertens'in yeni maaşı ortaya çıktı. Rakamı duyan şaşırdı
Günün fıkrasını Uğur Dündar anlattı. Son cümlede kahkaha atacaksınız Gündem
Günün fıkrasını Uğur Dündar anlattı. Son cümlede kahkaha atacaksınız
Sergen Yalçın'ın dediğinin yine tersi çıktı Spor
Sergen Yalçın'ın dediğinin yine tersi çıktı