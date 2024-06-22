Montella Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nun ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak.

Kritik maçın ilk 11'leri açıklanırken, Arda Güler'in ilk 11'de başlamaması taraftarlar tarafından büyük tepki aldı.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Arda'nın neden oynamadığı ile ilgili, "Son 2 gündür Arda Güler'i koruduk. Belirgin bir yorgunluğu vardı. Doktor ve Arda ile hep görüştük. Böyle bir karar aldık. Riske girmek istemedik. Umarım ikinci yarıda ihtiyacımız olmaz." açıklamasını yaptı.

Genç yıldız futbolcu, Portekiz maçında yedekler arasında bulunuyor.

Türkiye'nin ilk 11'i ise şu şekilde:

''Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Yunus, Orkun, Kerem, Barış Alper''