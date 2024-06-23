'Montella Arda'yı kıskandığı için oynatmadı'

İspanyol As Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni yardımcısı, tecrübeli spor yazarı Tomas Roncero bugünkü köşe yazısında çok çarpıcı bir iddiada bulundu ve Montella'nın Arda Güler'i kıskandığı için oynatmadığını savundu.

Roncero'nun, "Montella'nın Güler'e karşı sakarlığı" başlıklı yazısı şöyle.

"O kadar zeki koçlar var ki , takımlarının kazanması için her zaman en iyiyi ortaya koymak amacıyla göbeklerini ve gururlarını arka plandabırakmayı biliyorlar . Sizi kahramanlığın hedefinin tam ortasında bırakan basın manşetlerinden vazgeçerek iyinin ortaya konulması gerektiğini bilen o profildir. Dortmund'da Montella ve Güler'in başına da aynı şey geldi. Bir zamanlar Roma'nın büyük oyuncusu olan İtalyan, Gürcistan'a karşı kazanılan zaferin tüm ülkeyi ve ve dünya basınını Arda Güler adındaki dahi çocuğun tartışmasız ve büyüleyici kalitesiyle büyülediğini fark ettiğinde çocukça ve saçma bir kıskançlık krizine girdi.

Denklem basitti. Türkiye, Cristiano ve Roberto Martínez'in Portekiz'ini yenerek grup lideri sıralamasını tamamladı. Ancak Montella , bu zaferin genç Real Madridli oyuncunun yeni bir sergisini içereceğini düşünmüş olmalı. O anda oyun tahtasına bakarken göbeği parlamış olmalı ve kendi kendine şöyle dedi: " Yıldızımı yedek kulübesinde bıraksam iyi olur ve kazanırsak benim sayemde olduğunu söylerler..." Bu kibir hak ettiği cezayı aldı. Portekiz'den sergi, Cristiano (39 yaşındaki efsane şu anda Avrupa Kupaları tarihindeki en yüksek asist) ve büyük kapının önünde son 16 turunda yer alan Portekizli komşuların muhteşem dayanışma maçı. Güler 20 dakika sonra ayrıldı. Ama çok geçti...