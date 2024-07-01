Montella Avusturya kararını verdi

Montella'nın, Çekya maçında sonradan girip maçın kazanan golünü atan Cenk Tosun ile ilgili planları olduğu ortaya çıktı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da, Montella farklı hücum kombinasyonları üzerinde duruyor.

Önceki maçta sağ kanatta başarılı bir performans sergileyen Arda Güler ve forvette oynayan Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonları üzerine düşündüğü ve Barış'ı sağ kanada, Arda'yı ise merkeze almayı planladığı belirtiliyor.

CENK TOSUN ÖNDE

Forvet seçimi de bu iki oyuncunun rollerine göre belirlenecek. Cenk Tosun'un formayı kapma umudu taşıdığı, ancak Montella'nın deneyimli oyuncuyu yedek kulübesinden başlatma eğiliminde olduğu ifade ediliyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun cezası nedeniyle orta saha düzeninin nasıl olacağı merak konusu. Orkun Kökçü'nün merkez orta saha için hazırlandığı, ancak Montella'nın henüz kesin bir karar vermediği ifade edildi.

DEFANSİF ORTA SAHA

Montella'nın, Avusturya karşısında orta sahayı güçlendirmek istediği ve bu yüzden iki defansif orta saha oyuncusuyla sahaya çıkmayı düşündüğü belirtiliyor.

Kaan Ayhan ve İsmail Yüksek'in bu plan dahilinde yan yana oynayarak takımın direncini artıracağı kaydediliyor.