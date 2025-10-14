A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Bir finale çıkıyoruz. Gerekli şekilde çalıştık. Kendi sahamızda oynadığımızı hissettirmek istiyoruz. İstediğimizi elde etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Konsantre bir takımımız var. Soyunma odasında hissediliyor bu. Futbolcularımızın çoğu, en son Dünya Kupası'na gittiğimizde daha doğmamıştı. Ne kadar önemli olduğunu biliyorlar ve konsantreler." diye konuştu.