A Milli Takımımız yarın İspanya karşısında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nun son maçına çıkacak.

Zorlu maç öncesi Estadio de La Cartuja'da kameraların karşısına geçen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'İSPANYA'YA HAZIRLIK MAÇI HAVASINDA GELMEDİK'

İspanya'ya karşı galibiyet hedefiyle sahaya çıkacaklarını belirten Montella, "Çok önemli bir maç bizim için. Hazırlık maçı havasında gelmedik buraya. Motivasyonumuz çok yüksek. Hepimiz için bir test olacak. Yarın sahaya çıkıp elimizden gelen her şeyi kazanmak için yapacağız." diye konuştu.

'MİLLİ TAKIMIN 5 MAÇTA 15 GOL ATTIĞI BİR DÖNEM VAR MI?'

Takımın gruptaki genel performansını değerlendiren Montella, "İspanya maçı daha iyi olabilirdi. İstediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık. Geçmişte böyle bir dönem var mıydı, hatırlamıyorum. Gruba baktığımızda Gürcistan rakibimiz olarak görülüyordu. İki maçı da kazanarak gayet iyi bir iş yaptık." dedi.

'ATAK FUTBOLUMUZU OYNAYACAĞIZ AMA BU SEFER DAHA DENGELİ'

Yarın İspanya karşısında nasıl bir planla sahada olacaklarına ise kısaca değinen İtalyan teknik adam, "Biz kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama dengeli gitmemiz gerekiyor. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik. Daha iyi bir maç olması gerekiyor ama istediğimiz oyunu da sahaya yansıtarak." ifadelerini kullandı.

CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR OYNAMAYACAK

Ceza sınırındaki oyuncuları oynatıp oynatmayacağının sorulması üzerine Montella, "Doğru mu bilmiyorum ama bu oyuncuları sahaya sürmeden korumak daha mantıklı." dedi.

YUSUF AKÇİÇEK, İSAK VURAL VE AHMED KUTUCU AÇIKLAMASI

Basın toplantısının sonunda kendisine bir soru yöneltip cevaplayan Vincenzo Montella, Ahmed Kutucu, Yusuf Akçiçek ve İsak Vural'ı neden aday kadroya çağırdığına şu sözlerle açıklık getirdi:

"Emirhan Topçu sakatlandığında Yusuf'u çağırdık. Çünkü bizimle vakit geçirmesi ve futbolunu bizim metodlarımızla asimile edebilmesini istedik.

Ben her zaman milli takımın geleceğini düşünmek için hareket ediyorum.

İsak Vural da uzun zamandır takip ettiğimiz ve milli takımımızda da geleceği olduğunu düşündüğümüz bir oyuncu. Bu benim değerlendirmem. Tabii ki hata da yapabilirim ama biz her zaman genç futbolcularımızı daha önceden çağırıp bizimle vakit geçirmeleri ve atmosferi bizimle solumalarını isitiyoruz. Böylelikle ilerde seçildiklerinde ve ilk kez oynayacakları zaman üzerlerindeki o baskıyı, heyecanı daha da kırmış oluyoruz.

Ahmed Kutucu inandığımız bir oyuncu. Bizim metodlarımızı daha önce görmüş, bizimle çalışmış bir oyuncu. Bu yüzden onu çağırdık. Saat 10 gibi doktorumuz geldi ve Aral Şimşir'in yürüyemediğini söyledi. Kerem'i de riske atmak istemedik. Federasyonumuzun İstanbul'da olması ve futbolcunun yakın olması nedeniyle hızlıca aramıza katmak istedik. Hem inandığımız bir futbolcu hem de hızlı bir şekilde çağırmamızdan dolayı. Kendisi de çok hızlı geldi. Biliyoruz ki yarın da ihtiyacımız olması halinde performans verecektir.