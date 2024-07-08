Montella itiraf etti

Montella'nın ağabeyi "Biz artık Türküz" diyerek ilginç bir itirafta bulundu.

Emanuele Montella "Biz 30 yıldır futbolun içindeyiz ve onun her anının destekçisiyiz. Akdeniz insanları olarak zaten futbolu çok seviyoruz" derken kardeşinin büyük bir özveriyle turnuvaya hazırlandığını açıkladı.

Montella sözlerine şöyle devam etti:

O da işini hep severek yaptı. Bunun da karşılığını alıyor. Kardeşim turnuvaya yüzde yüzüyle değil, yüzde biniyle konsantre oldu. Biz artık Türk'üz...

Türkiye ile çalışmaya başladığından beri Türk gibi hissediyoruz. Turnuvadan uzun bir süre önce maçlara konsantre olduğu için görüşemedik. Şimdi Vicenzo için aileye dönüş zamanı.

Ailesiyle birlikte zaman geçirmek için vakti olacak. Ama inanıyorum ki ilerleyen dönemde çok daha büyük başarılar için konsantre olacak. Bu onun için bir başlangıç.

UÇAKTA FENALAŞMIŞTI

Montella'nın ağabeyi daha önce yaşadığı sağlık sorunu ile gündeme gelmişti.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılımını önceden garantileyen ve eleme maçlarının sonunda Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nda liderliği elde eden A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın sağlık sorunları nedeniyle Münih'e acil iniş yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

Cardiff'ten İstanbul'a dönüş yolunda olan milli takım uçağı, içerisinde bulunan Emanuele Montella'nın rahatsızlanması sebebiyle Münih Havalimanı'na yönlendirildi.

Açıklamada, "Milli takımımızı taşıyan uçak, teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın abisinin sağlık durumu nedeniyle önlem olarak Münih'e indi" ifadelerine yer verilmişti.

Ayrıca, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella'nın, Emanuele Montella'nın sağlık durumuyla ilgili detaylı incelemeler için milli takım doktoru eşliğinde uçaktan indikleri belirtmişti.