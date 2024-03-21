Montella Semih Kılıçsoy'u A Milli Takım'dan çıkardı

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Montella Semih Kılıçsoy'u A Milli Takım'dan çıkardı
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'u A Milli Takımdan çıkardı.

Türkiye'nin parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'a alınması bekleniyordu. Teknik direktör Vincenzo Montella da beklendiği gibi Beşiktaş'ın genç futbolcusunu Macaristan ile oynanacak maçın aday kadrosuna almıştı.

Ancak Montella Semih Kılıçsoy'u A Milli Takım'dan çıkardı.

Karar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Açıklama şöyle:

"A Millî Takım kadrosunda bulunan futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi.

A ve Ümit Millî Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamaya istinaden, iki futbolcumuz A Millî Takımımızın Macaristan ile oynanacak özel maç için Budapeşte'ye hareketinden önce, İstanbul'daki hazırlıklarına devam eden Ümit Millî Takımımızın kampına katılacak."

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