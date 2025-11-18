A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun son maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

La Cartuja Stadyumu’nda TSİ 22.45’te başlayacak zorlu maç öncesi Vincenzo Montella açıklamalarda bulunarak sürpriz kadro tercihinin sebeplerini ve oyun planını anlattı.

MONTELLA: 'OYNAYAN TÜM OYUNCULARA GÜVENİMİZ TAM'

Montella şöyle konuştu:

"Mantık çerçevesinde davranmak gerekirse riske girmemek gerekiyor. Hedefimiz mart ayındaki play-off ve tam kadro gitmemiz gerekiyor. Bugün sahaya sürdüğümüz ilk 11 de rekabet seviyesi yüksek bir ilk 11. Oynayan bütün oyuncularımıza güvenimiz tam olduğu için onlarla çıkıyoruz. 3'lü oynadığınızda defansif bir oyun sergileyeceğiniz anlamına gelmiyor. Rakibimize göre yaptığımız bir seçim. Baskıda bir kişi fazla olacağız."