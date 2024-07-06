Montella: Türk ruhu sahada olacak

EURO 2024’ün kritik çeyrek final mücadelesinde Hollanda’ya karşı ter dökecek olan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Montella, takımın hazır ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Türk ruhunu sahaya yansıtacağız ve taraftarımızın desteğiyle daha da güçlüyüz. Herkes sakin olsun, biz burada sadece bir maç yapıyoruz," dedi.

Kadro eksikliklerine de değinen Montella, "Merih, İsmail ve Orkun gibi önemli isimlerden yoksunuz ancak takım olarak hızlı bir adaptasyon süreci geçirdik. Almanya karşısında sergilediğimiz üçlü düzeni hatırlayın," ifadelerini kullandı.

Montella, Cumhurbaşkanının takıma olan inancını ve detaycılığını vurgulayarak, ‘Umarım bugün hem liderimize hem de Türk halkına layık bir zaferle döneriz. Maç öncesi son toplantımızı yaptık ve moralimiz yerinde,’ diyerek sözlerini tamamladı