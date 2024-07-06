Montella: Türk ruhu sahada olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Montella: Türk ruhu sahada olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçı için iddialı konuştu.

EURO 2024’ün kritik çeyrek final mücadelesinde Hollanda’ya karşı ter dökecek olan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Montella, takımın hazır ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Türk ruhunu sahaya yansıtacağız ve taraftarımızın desteğiyle daha da güçlüyüz. Herkes sakin olsun, biz burada sadece bir maç yapıyoruz," dedi.

Kadro eksikliklerine de değinen Montella, "Merih, İsmail ve Orkun gibi önemli isimlerden yoksunuz ancak takım olarak hızlı bir adaptasyon süreci geçirdik. Almanya karşısında sergilediğimiz üçlü düzeni hatırlayın," ifadelerini kullandı.

Montella, Cumhurbaşkanının takıma olan inancını ve detaycılığını vurgulayarak, ‘Umarım bugün hem liderimize hem de Türk halkına layık bir zaferle döneriz. Maç öncesi son toplantımızı yaptık ve moralimiz yerinde,’ diyerek sözlerini tamamladı

Son Haberler
Kanserli babasını silahla göğsünden vurulmuş halde buldu Yerel Haberler
Kanserli babasını silahla göğsünden vurulmuş halde buldu
Hayaller Murat Yakın gerçekler İngiltere Spor
Hayaller Murat Yakın gerçekler İngiltere
Kırgızistan’da darbe planlayan gruba baskın: 255 bin 238 mühimmat ele geçirildi Dünya
Kırgızistan’da darbe planlayan gruba baskın: 255 bin 238 mühimmat ele geçirildi
Tarsus'ta sulama kanalında çocuk cesedi bulundu Yerel Haberler
Tarsus'ta sulama kanalında çocuk cesedi bulundu
Dün sulama kanalına atlayıp kaybolmuştu; bugün cesedi bulundu Yerel Haberler
Dün sulama kanalına atlayıp kaybolmuştu; bugün cesedi bulundu
Murat Yakın'ın İsviçre'si yıkıldı Spor
Murat Yakın'ın İsviçre'si yıkıldı