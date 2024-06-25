Montella'dan Arda Güler açıklaması: Ben karar vermedim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Montella'dan Arda Güler açıklaması: Ben karar vermedim

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Çekya ile oynanacak kritik maç öncesi açıklamalar yaptı. İtalyan teknik adam, Arda Güler'in son maça çıkmasındaki kararı kendisinin vermediğini belirtti.

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, F Grubu üçüncü maçında Çekya ile oynayacak.

Kritik mücadele Çarşamba günü TSİ 22.00'da başlayacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''BEN KARAR VERMEDİM''
Arda Güler'in son durumundan bahseden Montella, "Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor." dedi.

Montella'nın diğer açıklamaları şu şekilde:

- Gerçek taraftarlarımız ilk düdükten, son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklemek lazım.

- 30 yılı aşkın süredir baskı altındayım. Baskı bizim işimizin parçasıdır. Pozitif bir baskı bu. Biz pozitif bir başarı elde etmek için çabalıyoruz. Amacımız gruptan çıkmak. Yarın önemli bir fırsatımız var. İş bize kalmış durumda.

- Milli takımda 12-13 yıldır bulunan oyuncular, bize bu takımın parçası oldukları en iyi takım olduklarını söylüyorlar. Biz tek vücut olduk ve dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Biz başka takımların sonuçlarına bel bağlamış değiliz.

''Altay Bayındır bu sezon çok az oynamış olmasına rağmen Portekiz maçında neden Uğurcan Çakır oynamadı?"

- Antipatik bir cevap vermek istemiyorum ama daha az süre almış oyuncularımız da var mevcut kadroda. Bunu sadece Altay için söylemek doğru değil.

- Portekiz maçında Arda Güler'in ilk 11'de başlamaması kararını sağlık ekibimiz, doktorumuz ve oyuncuyla birlikte verdik.

- Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim milli takımımız. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklememiz lazım.

- Bizim 3 tane harika kalecimiz var ama birini seçtiğimizde diğerleri üzülecek. Ama bu tatlı bir problem tabi. 3 tane bizim için garanti olan kalecimiz var.

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