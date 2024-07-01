Montella'dan Avusturya maçı öncesi flaş Arda Güler açıklaması

Euro 2024’te mücadele eden A Milli Takım, son 16 turunda yarın Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundular. Montella, galibiyetin kendileri için tek hedef olduğunu vurguladı.

Montella, Kenan Yıldız ve Arda Güler gibi genç yeteneklerin takıma olan katkılarını değerlendirdi. Yıldız’ın mental gücüne ve antrenmanlardaki gelişim çabasına dikkat çeken Montella, "Kenan Yıldız'ın çok güçlü bir mentalitesi var. Antrenmanlar kendini geliştirmeye çalışıyor. İlk maçta şansı yaver gitmedi. Pozisyonları daha iyi değerlendirmesi gerekiyor" dedi.

Arda Güler’in ise oyun içinde geliştirmesi gereken yönler olduğunu ancak onun yokluğunda takımın eksikliğini hissettiğini ifade etti. İtalyan hoca, "Arda çok yetenekli bir oyuncu. Oyun içerisinde geliştirmesi gereken şeyler de var. Onu göz ardı edemeyiz. O olmadığında eksikliğini hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu. Yeterince iyiyseniz, yaşınız da yeterlidir" yorumunu yaptı.

Mart ayında Avusturya ile oynanan ve 6-1’lik şaşırtıcı skorla sonuçlanan maç hakkında konuşan Montella, "6-1'lik maç başka bir maçtı, bu başka bir maç. Ralf Rangnick de (Avusturya Teknik Direktörü) bunu biliyor. Ne oyuncu ne de hoca olarak bu kadar farklı bir skor aldığımı hatırlamıyorum" diye konuştu.

Grup aşamasında elde edilen iyi istatistiklere de değinen Montella, sözlerini şöyle noktaladı: "5 gol attık ve 5 farklı oyuncu attı bunları. Penaltı, duran top, rakibin kendi kalesine attığı bir golümüz yok. Topa hakimiyet anlamında harika bir iş çıkarıyoruz, ama daha fazla gole çevirmeliyiz bunları."

"Barış Alper Yılmaz çok önemli bir oyuncu. Ben Türkiye'nin başına geldiğimden beri bireylerden öte bir takım oluşturuyoruz. Barış da bu farkı yaratan oyunculardan biri. Yarın kaptanımız Hakan Çalhanoğlu olmadan sahaya çıkacağız, yeri doldurulamaz bir oyuncu. Ancak bu boşlukları doldurmaya hazır oyuncularımız var."