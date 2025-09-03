Montella'dan Gürcistan mesajı: 'En önemli maçımız!'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan ile Tiflis’te oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“KALECİLERİMİZDEN HANGİSİ OYNARSA OYNASIN İÇİMİZ RAHAT”

Montella, kaleci tercihine ilişkin bir soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

“Bizim 4 tane kalecimiz var. Kim oynarsa oynasın, içimiz çok rahat maça çıkıyoruz. Böyle bir şansımız var. Kimin oynayacağını söylemiyoruz tabii ki.”

“GÜRCİSTAN SAYGI DUYDUĞUM BİR TAKIM”

Rakip Gürcistan hakkında da konuşan Montella, şu sözleri kullandı:

“Gürcistan, çok saygı duyduğum bir takım. Son yılda gelişen bir milli takım var. Avrupa Şampiyonası'nda da milletini gururlandıran bir takım tıpkı bizim gibi. Neler yaptıklarını biliyoruz, zorlu bir maç ama biz hazırız! Elimizden geleni yapacağız.”

“ARDA GÜLER FARKLI POZİSYONLARDA OYNAYABİLİR”

Montella, Real Madrid forması giyen Arda Güler’in rolüyle ilgili gelen soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Ben Arda Güler'in tüm maçlarını izledim bu sene. Forvet arkasında da, orta sahada da oynadığını gördüm. Farklı pozisyonlarda gördük. Tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine sahip bir oyuncu kendisi.”

“TRANSFER DÖNEMİ BÜYÜK FUTBOLCULARI ETKİLEMEZ”

Oyuncularının transfer sürecine de değinen Montella, şunları kaydetti:

“Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Böyle bir döneme denk geldik. Birçok futbolcu vardı bu transfer döneminde transfer olan ve konuşulan ama büyük futbolcular bundan etkilenmez. Herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum bu konuda.”

“BU MAÇ EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ”

Montella, Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol’un “Grupta ilk maçımız ama en önemli maçımız.” sözlerine de katıldığını dile getirdi:

“Tabii ki kuşkusuz bu en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası'nda da dile getirdim zorlu bir rakip olduklarını, ne kadar önemli bir rakip olduklarını biliyoruz. Hazırlığımızı yaptık, istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız.”

“BÜTÜN VARYASYONLARA HAZIRIZ”

Maçın oynanacağı stadyuma da değinen Montella, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu stadyumda sıcak bir atmosfer olacağını biliyoruz. Scout ekibimizden de gelenler oldu. Nelerle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Her maçın hikayesi farklıdır. Bütün varyasyonlara karşı hazırlığımızı yaptık. İstediğimiz sonucu alabilmek adına yarın sahada olacağız.”