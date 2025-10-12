A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

Bulgaristan deplasmanında makus talihini yenerek ilk kez kazanan Ay Yıldızlılar aynı zamanda rakibine karşı tarihin en farklı galibiyetini aldı.

Bu sonuçla gruptaki puanını 6'ya yükselten Milliler, İspanya'ya karşı alınan ağır mağlubiyet sonrası gol averajını da düzelterek Gürcistan maçı öncesi moral topladı.

Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella ile birlikte tarihi galibiyetin mimarları Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Zeki Çelik açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER: "HAFTA BOYUNCA BUNA ÇALIŞMIŞTIK"

Bulgaristan karşısında 1 gol, 2 asistle oynayan Arda Güler maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu tarihi gece için tüm takım olarak çok mutluyuz. Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk. İkinci yarıya çok iyi başladık. Puan kaybetmememiz gerektiğini biliyorduk. Hoca ve Hakan Ağabey, bir taraftan diğer tarafa daha hızlı geçersek boşluklar bulacağımızı söyledi. Hafta boyunca da buna çalışmıştık. Kendi performansımdan dolayı gururluyum. Hakan Ağabey'in 100. maçıydı. Onun kaptanlığından çok mutluyuz. Halkımıza mutluluklar yaşatmaya devam ederiz. Gürcistan maçı çok önemli. Kocaeli'de kazanıp halkımızı mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

ZEKİ ÇELİK: "GOL ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Milli takım kariyerinin ilk golünü atan Zeki Çelik, "Deplasmanda Bulgaristan'ı hiç yenememiştik. Bu takım hep ilkleri başardı. Bu maçı 6-1 kazandığımız için çok mutluyuz. Bir önceki maçta kötü skor almıştık, averajı da toparladık. Gürcistan maçını kesinlikle almalıyız. Golüm için çok mutluyum. Arda çok güzel kesti. İnşallah devamı gelir. Kocaeli'de çok güzel atmosfer olacak. Umarım çok güzel bir atmosfer yaşatırız." dedi.

KENAN YILDIZ: "BİRÇOK YILDIZ VARDI"

Attığı iki golle ikinci yarıya damgasını vuran Kenan Yıldız ise maç sonu, "Sahadaki tek yıldız ben değildim, birçok yıldız vardı. Herkesi tebrik ediyorum. İlk yarı biraz zorlu geçti. Rakip blok halinde defans yapıyordu. Onları açmak biraz zorladı. İkinci yarı müthiş bir performansla 6-1 kazandık. Herkesi tebrik ediyorum. Hakan Ağabey'i tebrik ediyorum, o bir efsane. Kaptanımız. 100. maçında onunla beraber oynamak benim için çok büyük bir gurur. Gürcistan'ın ne kadar zor ve iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağız. Bugün de sadece bizim taraftarımızın sesi geliyor. Bu maç için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU: "TÜRKİYE HER ZAMAN TEK SEÇENEĞİMDİ"

Milli takım formasıyla 100. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu ise duygularını şöyle tarif etti:

"Maçtan önce takımdan bir ricada bulundum, o da galibiyetti; kırmadılar beni. Kenan ve Arda bizim için fark yaratacak oyuncularımız. Her zaman iyi olmaları bizim için çok önemli. Türkiye benim her zaman tek seçeneğimdi. 3 kez Avrupa Şampiyonası gördüm. Hedef Dünya Kupası. Hepimizin hedefi o."

MONTELLA: "ÇOCUKLAR DEDİKLERİMİZİ UYGULADI"

Teknik Direktör Vincenzo Montella ise maçı şu sözlerle değerlendirdi:

"Çok zorlu bir deplasmana geldik. İlk yarı skor 1-1'di. Öne geçtiğimiz maçta bir anlığına değişti ama ikinci yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. İkinci yarıya çıkarken taktiksel değişiklikler yaptık. Rakiplerin ritmine uymamamız, dikine pas atmamız gerektiğini söyledik. Çocuklar dediklerimizi uyguladı ve mükemmel bir ikinci yarı ortaya çıktı. Çok mutluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için.

Bugün başka ilkler de var. Zeki ilk golünü attı, Hakan'ın 100. maçı. Kenan da özellikle resmi maçlarda ilk dublesi milli takım formasıyla. Bu ilkler için çok mutluyuz.

Can'ın gol atmasını çok istiyorduk. 5-1'lik maçta 1 gole daha ihtiyacımız vardı. Can Uzun da bu golü hak ediyordu. Çok üzüldük şutu dışarı çıkınca. 6. golü attık İrfan ile, İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor.

Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli. Direkt rakibimiz. O maça bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız.

Dünya Kupası'na direkt mi gideriz yoksa play-off üzerinden gideriz bunu sahada göreceğiz. Ne olursa olsun, Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz."