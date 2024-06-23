Montella'nın antrenmanda Arda Güler'e yaptığı pes dedirtti

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Montella'nın antrenmanda Arda Güler'e yaptığı pes dedirtti

Çekya maçı hazırlıklarını sürdüren milli takımda Montella'nın Arda Güler'e karşı tavrı olay oldu.

EURO 2024’teki ikinci maçında milli takımımız Portekiz ile kozlarını paylaştı.

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede Ay-yıldızlılar rakibine 3-0 mağlup oldu.

Bu sonuç ile birlikte Portekiz grupta liderliğe yükselirken millilerin kaderi son maça kaldı.

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ANTRENMANDA TEPKİ ÇEKEN OLAY

Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak olan milli takımımız mücadeleden puan çıkarması halinde adını bir üst tura yazdıracak.

Kritik mücadele öncesi milli takım antrenmanlarına hemen başlarken skandal bir olay yaşandı.

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YELEĞİ ALDI YUSUF YAZICI'YA VERDİ

Antrenman sırasında Arda Güler’den antrenman yeleğini alan Montella Yusuf Yazıcı’ya verdi.

Olanlara anlam veremeyen Arda Güler oradan uzaklaşırken yardımcı antrenöre gidip derdini anlattı.

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