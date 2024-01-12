Montello Rizespor'da. İlhan Palut'tan formayı aldı

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Montello Rizespor'da. İlhan Palut'tan formayı aldı
A Milli Takım’ın başarılı teknik direktörü Vincenzo Montella’nın, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’a yaptığı ziyaret dikkat çekti.

Sıcak Karşılama

Montella, Çaykur Rizespor’un tesislerine gerçekleştirdiği ziyarette, kulüp yöneticileri ve teknik ekiple keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Kulüp Başkan Vekili Adnan Er ve teknik direktör İlhan Palut, Montella’ya özel olarak hazırlanan ve üzerinde isminin yazılı olduğu Çaykur Rizespor formasını takdim etti.

Yönetimden Tam Destek

Ziyarete, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Yavuz Bakır, Serkan Karavin ve Recep Ali Salcı da eşlik etti. Bu birliktelik, kulübün üst düzey yönetiminin, A Milli Takım teknik direktörüne verdiği desteğin ve futbol camiasındaki dayanışmanın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Antrenmanı Takip Etti

Montella, ziyaretin devamında Adana Demirspor ile oynanacak maç öncesinde, Çaykur Rizespor’un son antrenmanını izleyerek, takımın hazırlıklarına şahit oldu.

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