Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye ekonomisi hakkında bir analiz açıkladı. Moody’s Ülke Risk Grubu Kıdemli Kredi Yetkilisi Alexander Perjessy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) şu anda işini yapabildiğini ancak kurum olarak henüz daha bağımsız hale gelmediğini söyledi.

İstanbul’da yaptığı konuşmada TCMB yasasında bir değişiklik yapılmadığını hatırlatan Perjessy, bu durumun kurumsal bağımsızlık açısından sınırlayıcı bir etken olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, kredi notuna ilişkin değerlendirmesinde pozitif ivmenin artık durağan bir noktaya ulaştığını, yani “plato yaptığını” vurgulayan Perjessy, dezenflasyon sürecinin de belirgin biçimde yavaşladığını ifade etti.

Ayrıca, siyasi tansiyonların makroekonomik istikrar alanında elde edilen bazı kazanımları geri alma riski taşıdığını belirtti. “Siyasi gerilimler Türkiye’de yatırımcı güvenini zedeleyen bir geçmişe sahip. Bu gelişmeler özellikle para politikasının yürütülmesini daha karmaşık hale getirebilir,” dedi.

Perjessy, Türkiye’deki kurumların benzer ülkelere kıyasla daha zayıf ve siyasi müdahalelere karşı daha kırılgan olduğunu da sözlerine ekledi.

Son olarak, döviz rezervlerinin görece zayıf seyrettiğini belirten Moody’s yetkilisi, enflasyondaki ataleti kırmak için daha fazla ekonomik sıkıntı ve yavaşlamanın gerekebileceğini dile getirdi.