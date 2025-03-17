Moody’s, Volkswagen’in kredi notunu düşürdü

Moody's’in açıklamasında, Volkswagen’in faaliyet karının ve nakit akışının son dönemde daraldığı belirtildi.

Bu kapsamda otomotiv şirketinin kredi notunun "A3" seviyesinden " BAA1" seviyesine düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, görünümün negatiften durağana çevrildiğine vurgu yapıldı.

Alman üreticinin faaliyet karı ve nakit akışında gelecek çeyreklerde önemli bir toparlanmanın beklenmediğine dikkat çekilen açıklamada, Volkswagen'in faaliyetlerinde sektördeki zorluklar, sıfır emisyonlu araçlara geçişten kaynaklanan yapısal zorluklar ve Çin’den gelen şiddetli rekabet nedeniyle baskı altında kalacağının altı çizildi.

Moody's 21 Şubat’ta da Japon üretici Nissan'ın kredi notunu düşürmüştü.