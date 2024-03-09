Mor lahana turşusu nasıl yapılır?

Turşu yapımı son dönemlerde evde yapılan sağlıklı ve doğal gıdalar arasında popülerliğini koruyor. Mor lahana turşusu ise son zamanlarda sıkça tercih edilen bir seçenek haline geldi.

İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz mor lahana turşusu tarifi:

MALZEMELER:

- 1 baş mor lahana

- 2 adet havuç

- 3-4 diş sarımsak

- 2-3 adet acı biber (isteğe bağlı)

- 1 yemek kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 1 çay bardağı sirke

- Su

- Cam kavanoz veya turşu yapmak için uygun büyüklükte bir kap

YAPILIŞI:

1. Mor lahanayı iyice yıkayın ve ince dilimler halinde doğrayın. Havuçları da yıkayıp soyduktan sonra ince dilimler şeklinde kesin.

2. Bir kap içerisine mor lahana dilimlerini ve havuç dilimlerini koyun. Üzerine tuz ve toz şekeri ekleyin. Ellerinizle iyice karıştırarak sebzelerin tuz ve şekerle iyice harmanlanmasını sağlayın.

3. Sebzelerin üzerine sirkeyi ekleyin ve tekrar karıştırın.

4. Cam kavanoza veya turşu yapmak için uygun bir kaba sebzeleri yerleştirin. Üzerine bolca su ekleyin. Sebzelerin tamamen suyun içinde olduğundan emin olun.

5. Sarımsakları ve isteğe bağlı olarak acı biberleri sebzelerin üzerine serpiştirin.

6. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve oda sıcaklığında 1-2 hafta bekletin. Bu süre sonunda turşunuz hazır olacaktır.

7. Turşuyu tüketeceğiniz zaman buzdolabına alarak saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun!