Moral öpücüğü sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Boran Kuzum kısa süre önce İsmail Hacıoğlu'ndan ayrılan Aslıhan Gürbüz'ü öptü. 2. Sayfa'da bu fotoğraf 'moral öpücüğü' olarak paylaşınca sosyal medya yıkıldı.

Moral öpücüğü sosyal medyayı salladı

Oyuncu Boran Kuzum son olarak Cunda Adası'nda ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte sevdikleriyle bir araya geldi.

Demet Evgar, Aslı Gürbüz, Furkan Dinç ve Özge Gürel gibi isimlerin bir araya geldiği bu etkinlikten paylaşılan fotoğraflar da kısa sürede gündem oldu.

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Güzel anlarını "Dostluğa, anılara, güzel günlere" notunu düşerek paylaşan Boran Kuzum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Aslıhan Gürbüz'ü öptüğü bir pozunu Instagram hikayesinde paylaşan Kuzum büyük ilgi gördü.

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YORUM YAĞDI

Kuzum'un o pozunu '2. Sayfa' "Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'ndan kısa bir süre önce ayrılan Aslıhan Gürbüz'e katıldığı davette Boran Kuzum'dan moral öpücüğü" diyerek paylaşınca sosyal medya yıkıldı.

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Bu yorumdan sonra sosyal medyada Boran Kuzum'dan moral öpücüğü isteyenler sıraya girmeye başladı. Paylaşıma "Bizim de moralimiz bozuk kuzum" yorumları yağdı.

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