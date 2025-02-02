Morata taraftara ilk üçlüsünü çektirdi!

Galatasaray, Milan forması giyen Alvaro Morata ile her konuda anlaşma sağladı. Transferi KAP'a bildirilen sarı-kırmızılı ekibin yeni yıldızı İstanbul'a geldi. Morata'yı havaalanında karşılayan taraftarlar büyük bir coşku gösterirken İspanyol oyuncuda karşılık verdi. Oldukça sıcak davranan Morata Galatasaray taraftarlarına ilk üçlüsünü çektirerek merhaba dedi.

"TEK SEBEBİ GALATASARAY"

Galatasaray'a transferi hakkında konuşan Morata "Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum." dedi.