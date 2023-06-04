Moskova'da Nâzım Hikmet için anma töreni

Nâzım Hikmet vefatının 60'ıncı yılında Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı öncülüğünde Moskova’da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

3 Haziran Cumartesi sabahı Novodeviçi'deki mezarı başında T.C. Moskova Büyükelçiliği'nin himayelerinde gerçekleşen anma töreni Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Vakıf adına törende hazır bulunan Yönetim Kurulu ve Gençlik Komitesi üyeleri ile Gazeteci ve Yazar Zeynep Oral, Sanatçı Onur Akın, Gazeteci İsmail Saymaz gibi isimler törende hazır bulundu.

Bu yıl "Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü” daha önceki yıllarda yapıldığı gibi bir Türk bir de Rus tarafı olmak üzere iki ayrı isme verildi.

Rus tarafında Nâzım Hikmet’in eşi Vera Tulyakova-Hikmet’in kızı, tiyatro bilimci ve profesör Anna Anatolyevna Stepanova, Türk tarafında ise tiyatro eleştirmeni, gazeteci, yazar ve PEN Yazarlar Derneği Türkiye Başkanı Zeynep Oral, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağların gelişmesine ve Nâzım Hikmet’in edebi mirasının korunmasına yönelik katkılarından sebebiyle ödüllerin sahibi oldular.