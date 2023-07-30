Moskova'ya Ukrayna İHA'sı düştü. Patlama anı kamerada

Rusya, Ukrayna'nın Moskova bölgesindeki askeri ve sivil tesislere İHA'larla düzenlediği saldırının engellendiğini duyurdu. Öte yandan sosyal medyada yayınlanan bazı videolarda İHA'lardan birinin Moskova'da gökdelen bölgesine düşerek patlamaya neden olduğu görüldü.

KAYNAK: AA
Moskova'ya Ukrayna İHA'sı düştü. Patlama anı kamerada

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Moskova bölgesindeki askeri ve sivil tesislere İHA’larla saldırmak istediğini ancak Rus hava savunma sistemlerinin İHA’ları vurarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında "Bu sabah Kiev rejiminin Moskova bölgesindeki tesislere İHA'larla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." denildi. Saldırı girişiminde kullanılan İHA'ların Rus hava savunma sistemleriyle imha edildiği ve herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda, İHA’lardan birinin Moskova City adlı gökdelen bölgesine düşerek patladığı görüldü.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın İHA saldırısının püskürtüldüğünü ancak "düşen bazı dronların Moskova City'deki yüksek binalara çarparak hasar verdiğini" söyledi. Sobyanin, olayda ölen veya yaralanan olmadığını kaydetti.

Ukrayna’nın daha önce de 24 ve 28 Temmuz’da Moskova’ya İHA ile saldırmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı bildirilmişti.

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