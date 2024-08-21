Moskova'ya yapılan en büyük saldırı

Telegram üzerinden açıklamada bulunan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Moskova'nın düşman insansız hava araçlarına karşı gelişmiş hava savunması tüm saldırıların püskürtülmesini mümkün kıldı. Bu Moskova'ya dronların yardımıyla yapılan en büyük saldırılardan biriydi" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın farklı bölgelerine sabah saatlerinde toplam 45 dronun saldırdığını bildirdi. Dronlardan 11'inin Moskova, 23'ünün Bryansk, altısının Belgorod, üçünün Kaluga ve ikisinin Kursk bölgesinde düşürüldüğü bildirildi.

Bölge valisi Vasili Golubev, Rostov'un batısında bir füzenin de düşürüldüğünü söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Ukrayna, dron saldırılarıyla ilgili bir yorum yapmazken Rostov'da bir S-300 hava savunma sistemini vurduğunu açıkladı. S-300'ün yok olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna, 6 Ağustos'ta sürpriz bir şekilde sınırı aşarak Rusya'nın Kursk bölgesine girmişti. Ukrayna askerleri, üç haftadır Rus topraklarında bulunuyor.