Moskova'yı kana bulayan teröristin İstanbul paylaşımları ortaya çıktı

Kaynak: DD Geopolitics
Moskova'yı kana bulayan teröristin İstanbul paylaşımları ortaya çıktı
İlk ifadesinde Türkiye'den geldiğini belirten Moskova saldırganının İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda gerçekleştirilen ve 140’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden biri, Rus istihbaratı tarafından servis edilen ilk ifadesinde Türkiye'den geldiğini ve kendisine IŞİD tarafından 5.400 dolar teklif edildiğini itiraf etmişti.

DD Geopolitics adlı haber merkezi tarafından bugün yapılan bir paylaşımda teröristin İstanbul'da geçirdiği zaman boyunca paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Terörist tarafından paylaşılan video ve fotoğrafların çoğunluğu Fatih ilçesinden olması dikkat çekti.

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