Moskova'yı kana bulayan teröristin penisine elektrik verip sorguladılar

Rusya'nın başkenti Moskova’da çok sayıda kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri yakalanıp Rus askerler tarafından videoya çekilmişti. O teröristin nasıl konuşturulduğu ortaya çıktı.

Rus basınında yer alan görüntülerde Türkiye'den 4 Mart'ta Rusya'ya gittiğini söyleyen Şemseddin Farridun adlı teröristin sorgusunun daha sonra çok daha şiddetli bir şekilde yapıldığı görüldü.

TERÖRİSTİN PENİSİNE ELEKTRİK VERİLDİ

Görüntülerde bir spor salonunun zeminine yatırılan konuşturulmuş terörist Fariddun'un ağzından salyalar çıktığı görüldü. Bu sırada pantolonunun indirildiği ve penisine elektrik kabloları takıldığı detayı dikkatlerden kaçmadı. Kabloların diğer tarafında ise 80 voltluk pile sahip askeri radyo bulunuyordu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bazı hesaplar, bu yöntemin Rusya'da yaygın olduğunu belirtti. Bu sorgunun Tapik lakabıyla bilinen TA-57 isimli askeri telefon aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

"80 volta kadar elektrik verilebilir. Bu genellikle mahkumların parmak, kulak ve cinsel organına verilir. En etkili yöntem de mahkumun üzerine su dökmektir" denildi.

Fariddun, yayınlanan görüntülerde Türkiye'den Rusya'ya geldiğini söylemiş ve Telegram'da tanıştığı kişilerin kendisine bu kanlı terör saldırısını gerçekleştirmesi için para verdiğini ifade etmişti.

TERÖRİSTLERİN SON HALLERİ PAYLAŞILDI

Saldırganlar Moskova'daki Rusya Soruşturma Komitesi'nin merkez binasına getirildi.

Teröristlerin gözleri ve ellerinin bağlı olduğu görüldü. Bir süre kafaları duvara dayanacak şekilde eğilerek bekletilmeleri de dikkatlerden kaçmadı.