Mossad’a bilgi satanlar yakalandı. MİT ve Emniyet’ten müthiş operasyon

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonda MOSSAD’a bilgi sattığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı. MOSSAD’ın hedeflerini özel dedektifler aracılığı ile takip ettiği öğrenildi.