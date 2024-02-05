MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA
MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheli tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) birlikte yürüttüğü bir operasyon sonucunda, bilgilerini özel dedektifler vasıtasıyla MOSSAD’a satmakla suçlanan 9 kişiden 7’si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 7 kişi gözaltına alındı ve 2 kişi cezaevinden getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından, şüpheliler İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Burada, 9 şüpheliden 7’si tutuklandı ve 2’si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte işlemleri tamamlanan 7 kişi tutuklandı ve 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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NE OLMUŞTU?

MİT, MOSSAD’ın Türkiye’deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla izlediğini belirlemişti. MİT’in yaptığı çalışma sonucunda, İsrail istihbarat servisinin, bağlantılı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümantasyonu, canlı takip ve takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü tespit edilmişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 9 kişinin edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD’a sattığı belirlenmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 9 kişiden 7’si yakalanmış ve 2 kişinin daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenilmişti. MİT, Aralık 2022’de MOSSAD’ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik bir operasyon düzenlemiş ve 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı.

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