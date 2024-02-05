MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 7 kişi gözaltına alındı ve 2 kişi cezaevinden getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından, şüpheliler İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Burada, 9 şüpheliden 7’si tutuklandı ve 2’si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte işlemleri tamamlanan 7 kişi tutuklandı ve 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

MİT, MOSSAD’ın Türkiye’deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla izlediğini belirlemişti. MİT’in yaptığı çalışma sonucunda, İsrail istihbarat servisinin, bağlantılı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümantasyonu, canlı takip ve takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 9 kişinin edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD’a sattığı belirlenmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 9 kişiden 7’si yakalanmış ve 2 kişinin daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenilmişti. MİT, Aralık 2022’de MOSSAD’ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik bir operasyon düzenlemiş ve 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı.